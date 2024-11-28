Рынок акций РФ поднялся к 2550п по индексу МосБиржи на ослаблении рубля

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг сохранил оптимистичный коррекционный настрой на фоне подросшей нефти (Brent торгуется выше $73 за баррель) и ослабления рубля, хотя фактором давления на рынок остаются геополитические риски и ожидания дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ в свете сохраняющейся высокой инфляции. Индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам, при этом лидировали в росте бумаги "Мечела" (+13% и +14,1% "префы") и расписки "Русагро" (+11%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2547,88 пункта (+2,3%, максимум сессии - 2560,55 пункта), индекс РТС - 732,48 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 8,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 ноября, составил 109,5782 руб. (+1,5678 рубля).

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