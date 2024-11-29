Индексы МосБиржи и РТС на старте торгов пятницы снизились на 0,2%

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу российский рынок акций открылся смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и стагнации нефти (Brent торгуется чуть выше $73 за баррель), активность покупателей перед выходными может сократиться на фоне сохраняющейся геополитической напряженности вокруг Украины.

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов просели на 0,2%, лидируют в снижении акции ГК "Самолет" (-3,5%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-2,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,2% до 2543,5 пункта, индекс РТС снизился на 0,2% до 731,22 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 29 ноября, составляет 109,5782 рубля (+1,5678 рубля).

Подешевели расписки OZON (-2,4%), акции "Магнита" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "Газпром нефти" (-1%), "НОВАТЭКа" (-1%), "Т-Технологии" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), ВТБ (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "ММК" (-0,5%), "МТС" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), ОК "Русал" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы").

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,3%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Татнефти" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "НЛМК" (+0,3%), "Северстали" (+0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

По словам аналитиков компании "Цифра брокер", накануне российский рынок акций вырос на фоне вернувшегося интереса инвесторов, индекс МосБиржи поднялся к 2550 пунктам. Ослабление рубля в четверг продолжилось умеренными темпами, ближайший фьючерс на доллар США на Мосбирже закрылся на отметке 108,9 рубля/$1. Резкое ослабление рубля на неделе вернуло интерес инвесторов к акциям экспортеров, которые оказались среди лидеров роста.

Представители Банка России и Минфина, делая нейтральные заявления относительно будущего решения по ставке, охлаждают ожидания рынка относительно решения ЦБ. Акции компаний строительного сектора и игроков с высокой долговой нагрузкой отреагировали ощутимым отскоком вверх. Bloomberg сообщил, что "АЛРОСА" продала акции совместного предприятия по добыче алмазов Catoca в Анголе фонду из Омана. На встрече в Казахстане обсуждалась продажа доли "Роснефти" в немецком НПЗ. В пятницу ожидаются отчеты по МСФО за 9 месяцев компаний "Аэрофлот", "Интер РАО" и "Роснефть", отмечают эксперты.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу будет двигаться в диапазоне 2500-2575 пунктов.

"Несмотря на попытки рынка восстановиться после недавней просадки, покупатели пока не демонстрируют достаточной активности. Рост последних двух дней, скорее всего, связан со снижением давления продавцов, а не с существенным увеличением спроса. В аутсайдерах могут оказаться бумаги "Роснефти", если результаты работы за девять месяцев окажутся хуже, чем того ждет рынок", - считает он.

Накануне лучше остальных "фишек" смотрелись акции Сбербанка, которые после 2-недельного снижения пытаются сломить нисходящий тренд. Существенный рост показали бумаги "Мечела" (+13%) благодаря отмене с 1 декабря экспортной пошлины на коксующийся уголь. Это позитивно отразилось и на акциях "Распадской". Взлетели акции "Сегежи Групп" (+19%), что вызвано информацией о принудительном закрытии брокерами коротких позиций перед предстоящей допэмиссией. Схожая ситуация наблюдалась и с расписками "Русагро", которые исключаются из перечня ликвидного имущества на Московской бирже с 29 ноября, отмечает Головинов.

В США в четверг биржи были закрыты в связи с Днем благодарения, а в пятницу торги будут проходить в укороченном режиме.

В пятницу в Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,01%, южнокорейский Kospi - на 2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,4% к уровню среды).

Рост акций в КНР обусловлен ослаблением опасений относительно ужесточения мер контроля за поставками чипов из США в КНР, в том числе добавления до 200 китайских чипмейкеров в торговый "черный список". Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун заявил, что страна предпримет "необходимые действия" для защиты китайского бизнеса, если США будут продвигать более жесткие ограничения.

Розничные продажи в Японии в октябре увеличились на 1,6% в годовом выражении, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали более значительного повышения - на 2,2%, сообщает Trading Economics. Подъем продаж в октябре был отмечен по итогам 31-го месяца подряд.

Промпроизводство в Японии в прошлом месяце, согласно предварительным данным, увеличилось на 3% относительно сентября (при прогнозе в 3,9%). При этом в годовом выражении показатель вырос на 1,6%.

Среди трейдеров крепнут ожидания, что Банк Японии повысит базовую ставку на заседании в декабре на 25 базисных пунктов. Вероятность этого рынок сейчас оценивает в 60% по сравнению с менее 50% неделю назад.

Розничные продажи в Германии в октябре сократились на 1,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Это худшая динамика с октября 2022 года. Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,3%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены стабилизировались после роста накануне.

К 10:02 по Москве январские фьючерсы на Brent дорожали на 0,04% до $73,21 за баррель (+0,6% накануне), январские фьючерсы на WTI дорожали на 0,5% к уровню закрытия среды, до $69,04 за баррель. 28 неоября торги WTI не проводились из-за Дня благодарения.

Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

С начала недели Brent подешевела примерно на 3% за счет снижения геополитических рисков. Как сообщалось, Израиль достиг соглашения о прекращении огня с ливанским движением "Хезболла", что уменьшило вероятность перебоев поставок топлива из региона.