Девелопер "Самолет" отметил, что застройщики обсуждают с ведомствами меры господдержки

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Застройщики в текущей ситуации рассчитывают на господдержку и обсуждают различные варианты с разными ведомствами, сообщила гендиректор девелопера "Самолет" Анна Акиньшина.

"Мы на самом деле сейчас обсуждаем различные схемы поддержки, - заявила Акиньшина в интервью каналу Bitkogan. - Какая-то поддержка точно будет, и индустрия точно в этой поддержке нуждается. Сказать, что мы прямо очень легко и с непринужденной улыбкой проходим этот период – это точно будет неправда. Поэтому поддержка будет, мы на нее рассчитываем. Именно детали этой поддержки мы обсуждаем с разными ведомствами на разном уровне. В том числе и с Центральным Банком мы тоже в постоянном контакте. Поэтому я уверена, что мы найдем совместные решения".

При этом с точки зрения долга и операционной ликвидности "Самолет" чувствует себя достаточно комфортно, отметила она.

"По тем прогнозным показателям net debt/EBITDA, которые у нас есть, мы понимаем, что находимся в комфортной для себя зоне и не видим какого-то риска либо давления долга на нашу финансовую устойчивость, - заявила Акиньшина. - Мы точно не планируем наращивать объемы корпоративного долга, нам это в моменте не нужно".

В основном долг "Самолета" представлен проектным финансированием, которое обеспечено деньгами на счетах эскроу, напомнила Акиньшина, а в структуре корпоративного долга существенный вес имеют облигации. "Облигации для нас - это довольно управляемый долг, потому что мы точно понимаем, когда у нас будут купоны, когда у нас будет оферта, когда у нас будет погашение. И, соответственно, в рамках этого мы простраиваем нашу операционную ликвидность таким образом, чтобы стабильно и комфортно для нас как для компании эти периоды проходить", - пояснила она.

Проводить допэмиссию для привлечения средств в компанию "Самолет" не планирует, заверила Акиньшина.

ГК "Самолет" – лидер по объему текущего строительства в РФ. Крупнейшими акционерами, согласно последним раскрытым данным, являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.