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Google приобретет 1,4 тысячи га в Финляндии под новые дата-центры

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии разрешило Главному лесному управлению страны (Metsahallitus) продать компании Google четыре участка земли в муниципалитетах Мухос и Каяани, сообщает портал правительства.

Покупка участков общей площадью около 1,4 тысячи. гектаров обойдется компании более чем в 27 млн евро.

Предполагается, что новые площади будут использованы для расширения инфраструктуры центров обработки данных Google, первые из которых начали работать в Финляндии в 2011 году.

В правительстве Финляндии позитивно оценивают перспективы развития деятельности Google в стране, отмечая, что оно придаст импульс росту сферы услуг и жилищного рынка.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отметил, что сделка с Google посылает другим инвесторам отчетливый сигнал о привлекательности страны для их вложений.

"Цель реформ, проводимых правительством, заключается в том, чтобы Финляндия стала еще более привлекательным местом для инвестиций", - сказал он.

"Мы стремимся поддерживать растущие цифровые амбиции страны", - заявил директор Google в Финляндии Антти Ярвинен. Он добавил, что компания тесно сотрудничает с местными и национальными органами Финляндии в разработке плана, направленного на долгосрочное оздоровление экономики и экологии региона, где разместятся новые объекты Google.

"Это первый шаг в длительном процессе", - сказал он о решении осваивать участки в Каяани и Мухосе.

Финляндия Google Петтери Орпо Антти Ярвинен Мухос Каяани
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