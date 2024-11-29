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ТГК-2 в I полугодии получила 11,8 млн рублей чистого убытка по МСФО

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в январе-июне 2024 года получило 11 839 000 рублей чистого убытка по МСФО 1 746,5 млн рублей чистой прибыли годом ранее, сказано в его отчетности.

Выручка при этом выросла на 6,1% - до 30 632,7 млн рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 5,2% - до 26 889 млн рублей. Операционная прибыль возросла на 13%, до 4 млрд 170,7 млн рублей. Прибыль до налогообложения снизилась в 35 раз, до 62,7 млн рублей.

Прочие доходы компании выросли на 19%, до 67,68 млн рублей, а прочие расходы - в 4,6 раза и достигли 2,18 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства ТГК-2 уменьшились с 6,7 млрд рублей на 1 января 2024 года до 5,66 млрд рублей на 30 июня, краткосрочные - с 32,6 млрд рублей до 30,2 млрд рублей соответственно.

Летом 2023 года Ленинский суд Ярославля обратил в доход государства акции ТГК-2. В частности, более 9,5% акций, принадлежавших компании "Корес", 27% - ООО "Долговое агентство", свыше 14,5% - Janan Holdings Ltd., 1,5% - Litim Trading Ltd., почти 7,3% - Raltaka Enterprises Ltd., более 23,59% - Kostroma Kogeneratsiya Ltd. В октябре 2024 года ПАО "Газпром" сообщило о получении косвенного контроля над ТГК-2. "Внучка" головной компании и дочернее общество ООО "Газпром энергохолдинг" - ПАО "Центрэнергохолдинг" - осуществляет доверительное управление акциями, составляющими 83,42% уставного капитала.

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тыс. Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.

Ленинский суд Газпром энергохолдинг ТГК-2
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