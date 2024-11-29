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"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2024 год до 2,86 трлн рублей

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" повысил оценку инвестиций группы на текущий год.

"Общий объем освоения инвестиций согласно инвестиционной программе Группы на 2024 год (по газовым, нефтяным, электрогенерирующим, теплогенерирующим и прочим активам) составляет 2 трлн 858 млрд 734 млн рублей", - говорится в документе.

Первая оценка инвестиций группы на 2024 год была озвучена в мае – 2,573 трлн рублей, в августе она была повышена до 2,639 трлн рублей.

За 9 месяцев освоение капитальных вложений составило 1,645 трлн рублей.

"Объем капитальных вложений за 9 месяцев 2024 года составил 1 трлн 645 млрд руб., что на 7% ниже, чем годом ранее. Данные расходы были полностью обеспечены операционным денежным потоком, составившим 1 трлн 659 млрд руб., с учетом традиционной корректировки на изменение банковских депозитов. В результате свободный денежный поток вернулся в положительную зону и составил 14 млрд рублей", - сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

Инвестиции Группы на 2023 год планировались в объеме 3,056 трлн рублей (раскрыто единственный раз в мае 2023 года). Фактический объем капитальных вложений составил 3,119 трлн рублей.

Изменение оценки инвестиций обычно происходит в результате продолжающегося утверждения инвестиционных проектов компаний Группы в течение года.

Газпром
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