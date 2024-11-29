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Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций ЛК "Европлан" с привязкой к ключевой ставке

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск 3-летних облигаций ЛК "Европлан" серии 001P-08, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4В02-08-16419-А-001Р, он включен в первый уровень котировального списка Мосбиржи.

Компания 28 ноября провела сбор заявок на бонды. Параметры займа пока не раскрываются, купоны будут переменными с привязкой к ключевой ставке ЦБ.

Предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купона.

Организатором и андеррайтером выступает Совкомбанк.

У компании действуют рейтинги ruAA от "Эксперт РА" и AA(RU) от АКРА.

В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 56,3 млрд рублей.

"Европлан" был создан в 1999 году. Компания специализируется на лизинге легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Мосбиржа Европлан
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