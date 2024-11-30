Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 мес. составила 926 млрд рублей

За III кв. - 153 млрд рублей (консенсус 139 млрд рублей)

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" , за 9 месяцев 2024 года по МСФО составила 926 млрд руб., сообщила компания.

Снижение показателя на 13,9% год к году обусловлено сокращением EBITDA, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль, пояснила НК.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании равнялась 773 млрд руб., соответственно, за третий квартал этот показатель составил 153 млрд руб. при консенсусе, собранном "Интерфаксом" на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, в 139 млрд руб.

Выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 15,6% год к году, до 7,645 трлн руб. на фоне роста цен на нефть. Показатель EBITDA составил 2,321 трлн руб. (снижение на 3,4%), маржа EBITDA - 30%. Удельные расходы на добычу углеводородов за отчетный период зафиксированы в $2,8 на баррель нефтяного эквивалента.

Капитальные затраты в январе-сентябре выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,052 трлн руб., что обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный достиг 1,075 трлн руб.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября составило 1,2x. Рост показателя связан с выплатой итоговых дивидендов за 2023 год в размере 307 млрд руб., а также обесценением национальной валюты, говорится в сообщении.