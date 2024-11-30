Поиск

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за 9 мес. составила 926 млрд рублей

За III кв. - 153 млрд рублей (консенсус 139 млрд рублей)

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти" , за 9 месяцев 2024 года по МСФО составила 926 млрд руб., сообщила компания.

Снижение показателя на 13,9% год к году обусловлено сокращением EBITDA, повышением ставок заемного финансирования, а также неденежными факторами, включая курсовую переоценку валютных обязательств и эффект изменения ставки по налогу на прибыль, пояснила НК.

По итогам первого полугодия чистая прибыль компании равнялась 773 млрд руб., соответственно, за третий квартал этот показатель составил 153 млрд руб. при консенсусе, собранном "Интерфаксом" на основе расчетов аналитиков инвесткомпаний и банков, в 139 млрд руб.

Выручка компании за 9 месяцев увеличилась на 15,6% год к году, до 7,645 трлн руб. на фоне роста цен на нефть. Показатель EBITDA составил 2,321 трлн руб. (снижение на 3,4%), маржа EBITDA - 30%. Удельные расходы на добычу углеводородов за отчетный период зафиксированы в $2,8 на баррель нефтяного эквивалента.

Капитальные затраты в январе-сентябре выросли на 15,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,052 трлн руб., что обусловлено плановой реализацией инвестиционной программы на активах компании. При этом свободный денежный достиг 1,075 трлн руб.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец сентября составило 1,2x. Рост показателя связан с выплатой итоговых дивидендов за 2023 год в размере 307 млрд руб., а также обесценением национальной валюты, говорится в сообщении.

Роснефть МСФО прибыль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Продажа валюты/золота из ФНБ будет согласовываться с премьером или главой его аппарата

Raiffeisen завершил сделку по продаже белорусского Приорбанка инвестору из ОАЭ

Кофе арабика завершает ноябрь максимальным ростом с 2014 года

Гендиректором ВТО переизбрана Нгози Оконджо-Ивеалу

ЕЭК одобрила квоту на беспошлинный ввоз в РФ до 25 тыс. т сливочного масла

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 4 декабря повысится на 22,4%

"Транснефть" после повышения налога на прибыль попросила поднять тариф на прокачку нефти

Ставка ЦБ РФ

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

ЦБ РФ не видит нужды в экстренных мерах ДКП из-за волатильности курса

Страны Балтии отсоединятся от российской электроэнергетической сети 8 февраля

ЦБ заявил, что новые санкции США против банков РФ потребовали корректировки обслуживания ВЭД

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });