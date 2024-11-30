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Росавиация объявила отбор претендующих на субсидии авиакомпаний

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Росавиация объявила отбор перевозчиков для участия в программах субсидирования рейсов по социально-значимым маршрутам в обход Москвы, а также на Дальний Восток и в Калининград в 2025 году.

Подать заявку на участие в отборе можно на портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Прием открыт до 15 декабря. Заявки будут рассмотрены до 30 декабря, после этого в течение 10-12 дней (в зависимости от программы) будут объявлены победители. Соглашения с ними будут подписаны в течение 30 дней со дня размещения результатов.

Согласно информации на портале, в рамках программы межрегиональных рейсов в обход Москвы в 2025 году между авиакомпаниями планируется распределить 7,164 млрд руб. бюджетных средств. В утвержденном законе о федбюджете на следующий год на эти цели заложено 7,954 млрд руб.

По программе полетов на Дальний Восток и в Калининград перевозчикам выделяется 11,098 млрд руб. - эта же сумма фигурирует в федбюджете.

Росавиация Дальний Восток Калининград
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