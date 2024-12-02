На "Мосбирже" рубль слегка дешевеет к юаню

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В начале торгов на "Московской бирже" рубль слегка дешевеет к юаню после выходных дней.

По итогам первой минуты торгов юань подорожал на 0,15 копейки, до 14,502 рубля. При этом юань оказался на 22,13 копейки ниже уровня действующего официального курса.

"По итогам пятничных торгов биржевой курс юаня смог откатился к отметке 14,5 рубля. Снижался и курс доллара. вернувшись ниже 107 рублей. Поддержку рублю продолжило оказывать увеличение в два раза, до 8,4 млрд рублей, реализации Банком России продаж юаней. Сокращение дефицита валюты в более сложных после последних санкций США на российские банки условиях для проведения платежей и для импортеров, по моему убеждению, будет способствовать нормализации ситуации на валютном рынке. Целевым диапазоном на ближайшие дни по курсу юаня вижу диапазон 14-14,5 рубля, который, нашим оценкам, в настоящее время является экономически обоснованным, отражающим текущие реалии платежного баланса", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

"Дисбаланс на валютном рынке, вызванный недавними введением санкций против ряда российских банков, судя по всему, постепенно ослабевает, что приводит к нормализации котировок рубля к основным валютам. Тем не менее в целом фундаментальные условия для российской валюты остаются неблагоприятными, поэтому вероятно ее ослабление на среднесрочном горизонте. Этому будет способствовать недостаточное поступление иностранной валюты в страну от экспорта, который остается под давлением санкций и относительно низких цен на нефть", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть повышаются в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели.

К 10:05 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,75% до $72,37 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,78%, до $68,52 за баррель. По итогам прошлой недели Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

Поддержку рынку в понедельник оказали позитивные статданные из Китая, опубликованные в минувшие выходные.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Таким образом, индикатор достиг максимума за семь месяцев. Значение PMI выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится выше этого уровня два месяца.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса было названо участие нескольких министров в кувейтском саммите.

Ранее Bloomberg сообщил, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.