Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,2% на старте торгов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - В понедельник торги на российском рынке акций открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (февральский фьючерс на Brent подорожал к $72,4 за баррель).

Факторами давления остаются сохраняющиеся опасения эскалации напряженности вокруг конфликта на Украине и повышения ставки Банка России в декабре. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции НЛМК (+1,4%), "Северстали" (+1,4%) и "Газпрома" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 2583,97 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 755,52 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 30 ноября, составляет 107,7409 рубля (-1,8373 рубля).

Подорожали также акции "Газпром нефти" (+1,1%), "Роснефти" (+0,9%), Сбербанка (+0,9% и +0,5% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,4%), "Магнита" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%).

В минувшую пятницу стало известно, что "Роснефть" вернулась к покупке акций в рамках buyback. "В условиях высокой волатильности на фондовом рынке и с учетом обеспечения прав и интересов действующих акционеров компания возобновила выкуп собственных акций на открытом рынке в рамках ранее одобренной советом директоров программы", - заявил предправления и главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

Подешевели акции "ММК" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), бумаги "РусГидро" (-0,7%), ОК "Русал" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Татнефти" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

ВТБ подтверждает планы заработать в этом году 550 млрд рублей чистой прибыли, но в следующем году прогнозирует ее снижение до около 400 млрд рублей с плюсом, заявил глава банка Андрей Костин Reuters в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

Группа ВТБ закладывала в 3-летней стратегии развития чистую прибыль в 2024 году на уровне 435 млрд рублей и в 2025 году - около 520 млрд рублей, то есть суммарно 955 млрд рублей. Впоследствии ВТБ повысил прогноз по прибыли на этот год до 550 млрд рублей. Актуальный прогноз по прибыли на 2025 год менеджмент обещал озвучить в ходе презентации результатов по итогам 2024 года.

Костин также прокомментировал возможность выплаты дивидендов за 2024 год. По его словам, Минфин не закладывает их в проект бюджета.

"Мы получили решение правительства о том, что все наши дивиденды, причитающиеся государству, Минфин будет направлять на развитие судостроительной отрасли, в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). Мы хотели по итогам 2024 года дивиденды заплатить, но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает", - заявил он.

ВТБ не выплачивал дивиденды по итогам 2021-2023 годов. В базовом сценарии банк ожидал, что возобновит выплаты дивидендов по итогам 2025 года, объем выплат может составить 80 млрд рублей при прогнозе чистой прибыли на уровне около 520 млрд рублей.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2540-2600 пунктов.

"Мы прогнозируем дальнейшее восстановление рынка, однако после трех дней роста индекс может немного скорректироваться за счет закрытия прибыльных позиций. Лучше рынка могут выглядеть акции "Аэрофлота", которые понесли значительные потери в последние дни", - считает он.

Бумаги Сбербанка в пятницу подскочили на 3,5%, показав самый сильный дневной рост с начала сентября, также порадовали инвесторов акции "Газпрома", прибавившие 3,3%. Лучший результат среди ликвидных бумаг продемонстрировали акции "Магнита" (+6%) после сообщения о том, что совет директоров рекомендовал неожиданно высокие дивиденды по итогам 9 месяцев - 560 руб. на акцию, отметил Головинов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", инвесторы, похоже, мало сомневаются в повышении ключевой ставки ЦБ РФ на очередном заседании в декабре, что является неблагоприятным фактором для рынка акций. Тем не менее, стабилизация доходности ОФЗ по 10-летним бумагам, которая за минувшую неделю практически не изменилась (+1 б.п.), наоборот, формирует позитивный для рынка акций импульс, так как отражает более устойчивые ожидания по ставкам на более низком уровне на более длительную перспективу.

В целом волатильность рынка может снизиться в начале текущей недели, а фондовые индексы попытаются развить восстановление. Уровни в области 2500 пунктов по индексу МосБиржи достаточно привлекательны для покупок для долгосрочных инвесторов, полагают эксперты.

В конце минувшей недели рубль отскочил вверх после заявления Банка России о приостановке покупки валюты на период до конца года. Тем не менее, говорить о стабилизации валютного курса пока преждевременно. Более устойчивому валютному курсу могло бы способствовать увеличение требования к продаже валютной выручки экспортерами, о чем пока не сообщается, отмечают аналитики "Цифра брокер".

Тем временем эксперты обратили внимание на решение "Роснефти" возобновить программу обратного выкупа акций сроком действия до 31 декабря 2026 года. Максимальный объем обратного выкупа в рамках программы составляет 102,6 млрд руб. Количество приобретаемых акций будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Решение о возобновлении программы окажет поддержку котировкам акций компании и будет способствовать снижению волатильности по ним.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq при сниженном объеме торгов после Дня благодарения. Инвесторы оценивали перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

По их мнению, американский центробанк с вероятностью в 66% снизит процентные ставки на декабрьском заседании на 25 базисных пунктов, как и в прошлый раз. Оставшуюся вероятность трейдеры отдают сохранению ставок неизменными, по данным CME FedWatch. Неделей ранее шансы на снижение ставок оценивались в 52,7%.

Индекс потребительских цен (PCE) в США в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, а PCE Core - на 2,7%. Эти индикаторы внимательно отслеживает Федрезерв.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в ноябре увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 50,1 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Таким образом, он достиг максимума за семь месяцев (с апреля). Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор превышает данный уровень два месяца.

Показатель, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, также увеличился до максимума за семь месяцев и составил 50,2 пункта против 49,6 пункта в октябре.

Промышленный PMI Южной Кореи в ноябре достиг 50,6 пункта против 48,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень за три месяца.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены корректируются вверх на статданных из Китая после снижения котировок на прошлой неделе.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $72,43 за баррель (-1,3% в пятницу), январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на 0,9% до $68,6 за баррель (-1,1% в пятницу к уровню среды).

На прошлой неделе Brent подешевела на 3%, WTI - на 4,6%.

Внимание трейдеров направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ и министерскую встречу, которые были перенесены с 1 на 5 декабря. Причиной переноса было названо участие нескольких министров в кувейтском саммите.

Ранее Bloomberg сообщил, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.