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Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - МКПАО "Лента" приобретает 100% сети магазинов в формате дрогери "Улыбка радуги", сообщил ритейлер.

Сделка предусматривает приобретение 100% АО "Торговый дом "Эра", которое владеет ООО "Дрогери Ритейл" - основной операционной компанией сети.

Сделка будет профинансирована преимущественно из собственных денежных средств "Ленты" в период до 30 июня 2025 года. Другие параметры не уточняются.

Сделка будет профинансирована преимущественно из собственных денежных средств "Ленты" в период до 30 июня 2025 года. Другие параметры не уточняются.

Ритейлер уже получил одобрение Федеральной антимонопольной службы на сделку. В результате "Лента" получит 1535 магазинов и три распределительных центра сети.

Бренд и основные операционные процессы "Улыбки радуги" будут сохранены, ритейлер продолжит работать как отдельный формат.

"Ожидается, что сеть дрогери продолжит свою географическую экспансию, в частности укрепит позиции в московском регионе, что позволит усилить узнаваемость бренда в целом и даст дополнительные возможности для роста, учитывая существенную емкость данного рынка", - говорится в сообщении.

"Улыбка радуги" - вторая крупнейшая дрогери-сеть в России. По итогам 9 месяцев ее выручка увеличилась на 17,4%, составив 29,6 млрд рублей.

Лента Улыбка радуги ФАС Эра
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