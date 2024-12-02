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Производитель ИИ-чипов Tenstorrent оценен $2,6 млрд в ходе инвестраунда с участием Безоса

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Компания основателя Amazon.com Inc. Джеффа Безоса - Bezos Expeditions - приняла участие в инвестраунде производителя чипов для ИИ-разработок Tenstorrent, в рамках которого стартап получил оценку в $2,6 млрд.

Объем инвестраунда составил $700 млн, сообщил Bloomberg основатель Tenstorrent Джим Келлер. В нем также участвовали Samsung, LG Electronics, южнокорейская инвесткомпания AFW Partners и американская Fidelity.

Tenstorrent, которая рассчитывает со временем составить конкуренцию Nvidia Corp. на рынке ИИ-чипов, направит привлеченные средства на создание команды инженеров, инвестиции в глобальные цепочки поставок и строительство крупных серверов для обучения ИИ-моделей.

Nvidia Samsung LG Tenstorrent Bezos Expeditions Джим Келлер Джефф Безос
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