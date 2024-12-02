В Сбере заявили, что рост инфляционных ожиданий может превратить сбережения в потребление

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Ухудшение инфляционных ожиданий может привести к переводу средств из сбережений в потребление, что подтолкнет инфляцию, но ЦБ РФ в состоянии сдержать этот процесс, считает старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников.

"Слом инфляционных ожиданий может превратить сбережения в текущее потребление, и конечно, будет содействовать росту инфляции", - заявил Матовников журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum.

"Банк России в силах сдержать этот процесс, стимулируя норму сбережений в ситуации, когда экономика продолжит расти", - отметил он.

По его словам, если навес сбережений перетечет в потребление, это неизбежно приведет к ускорению инфляции. Тогда она вряд ли уложится в уже пересмотренный прогноз ЦБ на 2025 год (4,5-5%), что будет означать более плавное снижение ключевой ставки, и возможно, даже ее повышение в следующем году.

"Уже практически нет никаких сомнений, что ЦБ в декабре повысит ключевую ставку. Вопрос разыгрывается в том, на какую величину. Базовый консенсус сейчас стоит про 23%, то есть повышение на 2 процентных пункта, но уже есть голоса, предполагающие более высокое повышение - вплоть до 25%", - заявил Матовников.

Инфляция в последние месяцы ускоряется на фоне роста потребления, отметил он. "Мы, в частности, по данным "СберИндекса", видим соответствующее ускорение потребления. На первый взгляд, это говорит о том, что инфляционные ожидания уже сломались. Люди видят, что какие-то цены, выборочные цены, на которые они внимательно смотрят, выросли, и в такой ситуации они предполагают, что будет дальнейший рост цен, и ставка, например, 20% больше не выглядит достаточной", - добавил он, подчеркнув, что регулятор может справиться с этой ситуацией.