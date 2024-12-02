Индекс ISM Manufacturing в ноябре вырос сильнее прогноза

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о подъеме активности в секторе. Индекс находится ниже нее с апреля.

Подындекс объемов производства в ноябре вырос до 46,8 пункта с 46,2 пункта месяцем ранее, складских запасов - до 48,1 пункта с 42,6 пункта, новых заказов - до 50,4 пункта с 47,1 пункта, занятости - до 48,1 пункта с 44,4 пункта. Индикатор цен снизился до 50,3 пункта с 54,8 пункта.

Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в ноябре увеличился до 49,7 пункта с 48,5 пункта в октябре, согласно окончательным данным. Значение индекса было пересмотрено с повышением с предварительно объявленных 48,8 пункта.