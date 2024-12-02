Поиск

Индекс ISM Manufacturing в ноябре вырос сильнее прогноза

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM).

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о подъеме активности в секторе. Индекс находится ниже нее с апреля.

Подындекс объемов производства в ноябре вырос до 46,8 пункта с 46,2 пункта месяцем ранее, складских запасов - до 48,1 пункта с 42,6 пункта, новых заказов - до 50,4 пункта с 47,1 пункта, занятости - до 48,1 пункта с 44,4 пункта. Индикатор цен снизился до 50,3 пункта с 54,8 пункта.

Между тем октябрьский индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемый S&P Global, в ноябре увеличился до 49,7 пункта с 48,5 пункта в октябре, согласно окончательным данным. Значение индекса было пересмотрено с повышением с предварительно объявленных 48,8 пункта.

ISM США ISM Manufacturing
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Акции Intel дорожают на 4% на новости об отставке главы компании

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

Бывшие активы Carlsberg в РФ выведены из-под временного госуправления

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

В Бишкеке таксисты протестуют у офиса "Яндекс такси" против высокой комиссии

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });