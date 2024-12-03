Уолл-стрит завершила торги понедельника без единой динамики

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в понедельник: Dow Jones умеренно снизился, S&P 500 слабо вырос, а Nasdaq Composite прибавил почти 1%.

Как стало известно в понедельник, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM) индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о подъеме активности в секторе. Индекс находится ниже нее с апреля.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.

Рыночная стоимость Intel Corp. снизилась на 0,5% на новости об уходе в отставку главного исполнительного директора компании Пэта Гелсингера.

Акции Tesla подорожали на 3,5%. Американский производитель электромобилей начал развертывать новую версию системы помощи водителю, которая, в частности, умеет выезжать с парковки задним ходом.

Цена бумаг PG&E Corp. опустилась на 5%, хотя калифорнийский поставщик электроэнергии и газа анонсировал увеличение дивидендных выплат в два с половиной раза.

Капитализация AMC Entertainment увеличилась на 1,8%. Американская сеть кинотеатров сообщила, что в период со среды по воскресенье она продала 8,8 млн билетов - это рекорд для длинных выходных на День благодарения. Пятница после Дня благодарения стала самым прибыльным днем в истории для компании, за исключением одного дня в 2019 году, когда в прокат вышел фильм "Мстители: Финал".

Бумаги ритейлера одежды Gap Inc. подорожали на 6,4% после того, как аналитики JPMorgan Chase улучшили рекомендации для них до "выше рынка" с "нейтрального" уровня.

Котировки Super Micro Computer подскочили почти на 30% на сообщении, что внешняя проверка не выявила нарушений в компании. Ранее сообщалось, что Ernst&Young отказался быть аудитором американского производителя комплектующих для серверов и систем хранения данных из-за опасений по поводу методов руководства и прозрачности в компании.

Dow Jones Industrial Average понизился на 0,29% и составил 44782 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,24% - до 6047,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,97% и составил 19403,95 пункта.