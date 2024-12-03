Рынок акций РФ открылся незначительными изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $72 за баррель), при этом сдерживают покупателей по-прежнему риски эскалации геополитической напряженности и ожидания роста ставки ЦБ РФ. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели существенных изменений, лучше рынка выглядят акции "РусГидро" (+1,1%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2585,61 пункта (-0,04%), индекс РТС - 759,99 пункта (-0,04%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 декабря, составляет 107,1758 руб. (-56,51 копейки).

Подешевели расписки Ozon (-0,8%), акции "АЛРОСА" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,6%), "НЛМК" (-0,5%), ВТБ (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-0,3% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,3%), ОК "Русал" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+1%), "Роснефти" (+1%), "Газпром нефти" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Северстали" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,1%).

По оценке главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи во вторник останется в диапазоне 2550-2600 пунктов.

"Картина в большинстве бумаг вчера ухудшилась, что может сигнализировать о скорой коррекции. Помимо этого, объемы торгов заметно сократились, намекая на снижение активности покупателей", - отмечает он.

Накануне индекс МосБиржи продолжил восстанавливаться, хотя темпы роста заметно замедлились, и вечером индикатор практически вернулся к уровню начала торгов. Это может сигнализировать о вероятной коррекции в ближайшие дни после роста почти на 7% с годовых минимумов, считает Головинов.

Лучше рынка выглядели бумаги "Русала" и En+. Акции "Русала" слишком сильно упали на прошлой неделе, однако наметившийся рост происходил на обычных объемах. Это может затруднить преодоление отметки 37 рублей в ближайшей перспективе. Бумаги "Аэрофлота" с 15 ноября потеряли более 20%, дойдя до круглой отметки 50 рублей. "Мы считаем, что эти акции имеют потенциал для неплохого роста, как только продажи со стороны крупных участников завершатся", - полагает аналитик.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", поддержку российским фондовым индексам с начала недели могла оказать стабилизация в сегменте суверенного долга. Доходности облигаций на отрезке кривой от 2 до 10 лет практически не изменились по сравнению с пятницей. С последней декады ноября доходность 10-летних облигаций стабильно держится в области немногим выше 16% и не проявляет признаков повышения, что благоприятно для фондовых индексов.

Во вторник "Мосбиржа" раскроет данные по оборотам за ноябрь, а также опубликует обновленную базу для расчета индексов. Позитивная динамика фондовых индексов при прочих равных может продолжиться, ближайшей целью по индексу МосБиржи остается 2600 пунктов и далее движение в направлении 2770 пунктов, где находится техническое сопротивление в виде линии 50-дневной скользящей средней, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

В США рынок акций завершил понедельник смешанной динамикой индексов: подросли S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+1%), но просел Dow Jones (-0,3%).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в ноябре повысился до 48,4 пункта с 46,5 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал рост индекса до 47,5 пункта. Индекс находится ниже пограничных 50 пунктов с апреля.

В конце этой недели будет опубликован ноябрьский отчет по рынку труда США, а в среду Федеральная резервная система обнародует региональный обзор, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

В настоящее время участники рынка оценивают вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре на 25 б.п. примерно в 65%, по данным FedWatch Tool.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Японский рынок вырос на фоне ослабления иены.

Годовая инфляция в Южной Корее в ноябре ускорилась до 1,5% с минимальных за 45 месяцев 1,3% в октябре, согласно официальным данным. Рынок ожидал рост цен на уровне 1,7%, по данным Trading Economics. В помесячном сравнении цены в прошлом месяце снизились на 0,3% (консенсус - спад на 0,1%). В октябре они не изменились.

На нефтяном рынке утром во вторник цены не оставляют попыток роста, активность торгов невысокая из-за ожиданий встречи представителей ОПЕК+ 5 декабря.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $72,11 за баррель (+0,4% и -0,01% накануне), январская цена фьючерса на WTI - $68,31 за баррель (+0,3% и +0,2% в понедельник).

Рынок ждет, что ОПЕК+ отложит увеличение производства нефти, запланированное на январь, в связи с сохраняющимися опасениями сокращения глобального спроса.