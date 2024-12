Южнокорейский индекс падает на 1,9% из-за вводившегося военного положения

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на ситуации в Южной Корее, южнокорейский индекс Kospi падает на 1,9%.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ель согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения.

Командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы. При этом военачальники подчеркивают, что за последние часы не замечали повышенной активности со стороны северокорейских военных.

Часть сотрудников администрации президента в среду подала в отставку, сообщает "Ренхап". По данным агентства, среди уволившихся чиновников - глава администрации президента Чон Чжин Сок, советник по национальной безопасности Шин Вон Сик и глава администрации по политическим вопросам Сун Тхэ Юн, а также семь других сотрудников. Сам президент пока не последовал их примеру, несмотря на растущие призывы к его отставке из-за указа о военном положении.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки.

Стоимость акций Korean Air Lines сокращается на 3,9%, Samsung Electronics - на 1,7%, Hyundai Motor - на 2,8%, Posco - на 1,3%, Kia - на 1%, LG Energy Solution - на 2%.

Котировки бумаг SK Hynix поднимаются на 0,3%.

Японский Nikkei 225 увеличивается на 2,3%. Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги ZOZO (+6,4%).

Рыночная стоимость Ryohin Keikaku повышается на 7,4%, Kawasaki Heavy Industries - на 6,2%, Isetan Mitsukoshi Holdings - на 6,1%, Mitsubishi Heavy Industries - на 4,5%.

Цена акций Eisai и Keisei Electric Railway снижается на 3,9%, Resona Holdings - на 3,8%, OKUMA - на 3,6%, Nikon - на 3,2%.

Китайский Shanghai Composite опускается на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет столько же. Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги PetroChina Co., дорожающие на 3,9%.

Рыночная стоимость CNOOC и Trip.com увеличивается на 3,3%, China Shenhua Energy - на 2,9%, China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) - на 2,6%.

CK Infrastructure Holdings теряет 2,9% капитализации, New World Development - 2%, Zhongsheng Group Holdings - 1,8%, Power Assets Holdings и BYD Electronic (International) Co. Ltd. - 1,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,4%.

Экономика Австралии в третьем квартале увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило Австралийское бюро статистики. ВВП страны увеличивается двенадцатый квартал подряд, однако опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали более существенного повышения - на 0,4%.

Оценка экономического роста во втором квартале подтверждена на уровне 0,2%.

ANZ и Westpac сокращают рыночную стоимость на 1,6%.

Капитализация BHP увеличивается на 1%, Rio Tinto - на 0,9%.