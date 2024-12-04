Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи вечером в среду на фоне укрепления рубля ускорил снижение и упал ниже рубежа 2500 пунктов, уровня недельной давности; попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

К 18:17 МСК индекс МосБиржи составил 2497,68 пункта (-1,7%, в течение торгов индекс поднимался выше 2555 пунктов), индекс РТС - 754,85 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составил 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

В лидерах снижения выступают акции МКПАО "ВК" (-4,6%), ОК "Русал" (-4,1%), "Газпром нефти" (-4%), "Норникеля" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -2,9% "префы"), "Газпрома" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "НЛМК" (-2%), "Северстали" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%).