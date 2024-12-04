Поиск

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи вечером в среду на фоне укрепления рубля ускорил снижение и упал ниже рубежа 2500 пунктов, уровня недельной давности; попытки дневного роста не нашли серьезной поддержки у покупателей на фоне разнополярных сигналов с внешних рынков и новостей с двухдневного 15-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

К 18:17 МСК индекс МосБиржи составил 2497,68 пункта (-1,7%, в течение торгов индекс поднимался выше 2555 пунктов), индекс РТС - 754,85 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 декабря, составил 104,2361 руб. (-1,9517 рубля).

В лидерах снижения выступают акции МКПАО "ВК" (-4,6%), ОК "Русал" (-4,1%), "Газпром нефти" (-4%), "Норникеля" (-3,3%), "Сургутнефтегаза" (-3,2% и -2,9% "префы"), "Газпрома" (-2,6%), АФК "Система" (-2,5%), "НЛМК" (-2%), "Северстали" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%).

МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Эстонская авиакомпания Nordica подала заявление о банкротстве

В Чехии в курсе сложностей о поставках нефти в страну по "Дружбе"

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

"АвтоВАЗ" допускает снижение производственного плана на 2025 год

Орешкин предложил подумать об отказе в субсидиях непубличным компаниям

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России27 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });