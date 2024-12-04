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Цены на бензин в РФ с 26 ноября по 2 декабря выросли на 0,38%

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России с 26 ноября по 2 декабря немного ускорили рост, поднявшись на 0,38% после увеличения на 0,35% с 19 по 25 ноября и на 0,30% с 12 по 18 ноября, сообщил в среду Росстат.

По отношению к началу года цены на бензин к 2 декабря выросли на 9,8% (общая инфляция за этот период составила 8,34%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 2 декабря составляла 59,87 руб. (на 25 ноября - 59,65 руб.). Стоимость литра АИ-92 - 54,55 руб. (54,32 руб.), АИ-95 - 59,71 руб. (59,51 руб.), АИ-98 - 81,45 руб. (81,17 руб.).

Рост потребительских цен на дизельное топливо в РФ с 26 ноября по 2 декабря замедлился, составив 0,40% после 0,49% с 19 по 25 ноября и 0,53% с 12 по 18 ноября. Средняя цена ДТ в стране на 2 декабря составила 69,04 руб. за литр (на 26 ноября - 68,76 руб.).

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2023 году выросли на 7,23%, что оказалось чуть ниже общей инфляции за год (7,42%).

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Росстат
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