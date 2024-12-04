Рубль в среду немного сократил темпы роста в паре с китайским юанем

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в среду; рубль вырос, однако сократил темпы укрепления на фоне перешедшей к снижению нефти. Курс юаня в 19:00 по Москве составил 14,3315 руб., что на 10,95 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 5 декабря на 1,9517 рубля, до 104,2361 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8159 рубля, до 110,2041 руб./EUR1.

"Рубль в среду активно укрепляется в паре с китайским юанем второй день подряд, сегодня его котировки росли до отметок, которые наблюдались более недели назад. Поддержку рублю оказывает сокращение дефицита валюты с учетом решения Банка России не зеркалировать до конца года операции Минфина РФ в рамках бюджетного правила, однако продолжать продавать валюту в объеме 8,4 млрд руб. в день. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывают свежие данные относительно профицита бюджета. Сегодня президент Владимир Путин сообщил, что консолидированный бюджет РФ за десять месяцев этого года был исполнен с профицитом в размере почти 2,5 трлн руб., при том что за первые девять месяцев года показатель составлял всего около 580 млрд руб. Среди основных факторов, которые продолжают оказывать давление на рубль, отметим по-прежнему высокую инфляцию, антироссийские санкции, рост доллара на мировом рынке, геополитическую напряженность, а также усложнение цепочки расчетов у экспортеров", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Консолидированный бюджет РФ за десять месяцев 2024 года был исполнен с профицитом в размере порядка 2,5 трлн рублей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Рост экономики позитивно отражается на бюджетной системе. За январь-октябрь текущего года профицит консолидированного бюджета страны и внебюджетных фондов оказался около 2,5 трлн рублей", - сказал он, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!". Расходы, по его словам, составили менее 35% ВВП, что соответствует уровню 2021 года. "Это говорит о том, что правительство и ЦБ проводят сбалансированную политику", - отметил президент РФ.

Профицит консолидированного бюджета РФ в январе-сентябре составлял, по данным Федерального казначейства, 577 млрд рублей, в январе-августе он был на уровне 1 трлн 766,3 млрд рублей.

ВВП РФ

Рост ВВП РФ в 2024 году ожидается на уровне 3,9-4,0%, кроме того заявил Путин. "Рост экономики России в прошлом году был 3,6%, в этом году будет около 4% - 3,9%, а может и 4%", - сказал он.

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ за январь-октябрь 2024 года в 4,1%. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в октябре заявлял, что, несмотря на некоторые признаки "охлаждения" экономики, министерство пока сохраняет прогнозы в 3,9% на 2024 год и 2,5% на 2025 год.

Банк России в октябре, повысив ключевую ставку с 19% до 21%, подтвердил свой прогноз роста ВВП РФ в 2024 году в интервале 3,5-4,0%, в 2025 году - лишь 0,5-1,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост ВВП РФ в 2024 году на 3,8%, в 2025 году - на 1,5%.

Минфин РФ с 6 декабря по 14 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 114,4 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 5,4 млрд руб., говорится в его сообщении.

Это в 1,286 раза больше, чем дневной объем в период с 7 ноября по 5 декабря (4,2 млрд руб., в сумме 87,5 млрд рублей).

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 95,9 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило 18,5 млрд руб.

Банк России принял решение с 28 ноября и до конца 2024 года не зеркалировать регулярные операции Минфина по бюджетному правилу. При этом продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств ФНБ в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Если ЦБ возобновит зеркалирование покупок валюты по бюджетному правилу в начале 2025 года, то ежедневный объем продаж с 1 по 14 января будет составлять 3 млрд рублей.

ЦБ РФ допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И, конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать", - заявила она.

Инфляция в России

Инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года, заявила председатель Банка России. "Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению, но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - сообщила она.

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году в 8-8,5% (считает, что она сейчас складывается вблизи или выше верхней границы), в 2025 году - 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.

"Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию - еще раз, четыре года повышенную инфляцию - и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее ускорению", - подчеркнула председатель Банка России.

Цены на нефть

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению после выхода в США данных по запасам.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 5,07 млн баррелей - до 423,38 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина выросли на 2,36 млн баррелей и составили 214,6 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,38 млн баррелей, до 118,1 млн баррелей.

Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,41 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 1,04 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 424 тыс. баррелей.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подешевели на 0,1% - до $73,54 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,12% - до $69,87 за баррель.

Трейдеры ждут заседания ОПЕК+. Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам переговоров в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 декабря упала на 26 базисных пунктов - до 20,96% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц, напротив, увеличилась в среду на 2 базисных пункта - до 20,86% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 19,83% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 18,79% годовых.