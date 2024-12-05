Поиск

Глава ВТБ заверил, что юаневой ликвидности достаточно для обслуживания торговых потоков

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Проблем с ликвидностью в юанях для обслуживания внешней торговли сейчас нет, но для кредитования доступных объемов недостаточно, заявил президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"Ликвидности мало, скажем, для кредитования - нет ликвидности, потому что неоткуда особо взять, потому что Центральный банк "свопы" не делает, каких-то депозитов больших тоже нет в юанях, а для обслуживания нашего объема торговли, который проходит через ВТБ, у нас в принципе сегодня проблем (...) нет", - сказал Костин журналистам в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт!".

Он отметил, что проблем с покупкой и продажей юаней сейчас нет. "Мы перешли на рыночные отношения, стали покупать у экспортеров с определенной маржой для них, и они к нам потекли. Санкционность Газпромбанка даже еще увеличила поток ликвидности в наш банк", - заявил Костин.

При этом доминирующей роли в обслуживании торговли с Китаем у ВТБ нет. По словам Костина, банк обслуживает порядка 20-30% импорта из КНР в РФ, "а по экспорту - меньше".

Переток клиентов из ГПБ после введения против него в ноябре американских санкций в ВТБ, находящемся в SDN-list с февраля 2022 года, считают разовым явлением.

"Я думаю, это разово. Часть клиентов, которые работали в валюте либо работали с Газпромбанком как с несанкционным банком, пришли к нам. Чем сложнее будет торговать, наверное, в том числе и в валюте энергоносителями, тем, наверное, спрос на услуги наши возрастет", - сказал Костин. При этом он подчеркнул, что стороны должны двигаться в направлении взаимозачета требований: "Базовый все-таки проект клиринговый, потому что китайцы на этом настаивают".

ВТБ Андрей Костин КНР юань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч

Курс биткойна впервые в истории превысил $100 тысяч
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 26 ноября по 2 декабря разогналась до 0,50%

Минфин не закладывал в бюджет-2025 поступления дивидендов от "Газпрома"

Индекс Мосбиржи упал ниже 2500 пунктов на фоне укрепления рубля

Минфин РФ разместил за день рекордный объем ОФЗ на 1 трлн рублей

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

General Motors спишет более $5 млрд стоимости бизнеса в Китае

Путин обещает поддержку выхода компаний на биржу

Инфляция в России

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией

Путин поручил кабмину и ЦБ скоординировать действия для борьбы с инфляцией
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2048 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5520 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ17 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });