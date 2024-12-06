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"Русал" разместил ЦФА на платформе Сбербанка

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - "Русал" разместит выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Сбербанка, сообщил первый зампред правления банка Александр Ведяхин во время "Дня инвестора" кредитной организации.

"Вот буквально сегодня и сейчас происходит выпуск ЦФА "Русала" на нашей платформе, поэтому после нашего "Дня инвестора" можно зайти туда и, может быть, вложиться в цифровые финансовые инструменты, которые будут привязаны к этому сырьевому активу", - сказал Ведяхин.

Права по ЦФА привязаны к рыночной цене алюминия. Объём дебютного выпуска в товарном эквиваленте - 400 тонн. Срок погашения - 25 марта 2025 года.

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Позднее банк сообщил, что размещение выпуска состоялось успешно в полном объеме.

"Это первый корпоративный выпуск индексного ЦФА на платформе Сбера. Мы видим потенциал в данном сегменте рынка и будем способствовать его реализации", - сказал Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба.

По словам первого зампреда правления, на платформе Сбера в 2024 году состоялось 67 успешных выпусков ЦФА, всего на платформе прошло 127 успешных выпусков.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

ЦБ РФ включил площадку Сбербанка в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА в марте 2022 года.

Русал Сбербанк
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