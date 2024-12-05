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Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии

Equinor и Shell создают крупнейшую независимую нефтегазовую компанию Британии
Фото: Hannes P Albert/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Equinor UK, дочерняя компания норвежской Equinor ASA, и Shell UK, "дочка" Shell, объединят свои британские нефтегазовые активы в рамках совместного предприятия и создадут крупнейшего независимого нефтегазового игрока Соединенного Королевства.

Как сообщается в пресс-релизе, Equinor и Shell будут владеть новой компанией на паритетных началах (по 50%). Завершить сделку планируется к концу 2025 года при условии получения необходимых разрешений.

Совместное предприятие будет создано в Абердине (Шотландия) для поддержания добычи ископаемого топлива и обеспечения безопасности энергопоставок в Великобритании.

"Поскольку некогда богатый ресурсами бассейн Северного моря сейчас переживает старение, а добыча естественным образом снижается, объединение портфелей и опыта позволит продолжить экономическое восстановление этого жизненно важного ресурса Великобритании, - отмечается в сообщении. - Новая компания будет более гибкой, целенаправленной, конкурентоспособной по затратам и стратегически выгодно позиционированной для максимизации стоимости объединенных портфелей на континентальном шельфе Великобритании".

СП будет включать в себя доли Equinor в месторождениях Mariner, Rosebank и Buzzard, а также доли Shell в Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair и Schiehallion. Ряд лицензий на разведку также станет частью сделки. Ожидается, что в 2025 году СП будет добывать более 140 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

"Новая компания будет инвестировать в обеспечение долгосрочного будущего для ряда нефтяных и газовых месторождений и платформ, помогая продлить срок службы этого важнейшего сектора на благо Великобритании", - говорится в пресс-релизе.

В настоящее время штат Equinor в стране насчитывает около 300 сотрудников, в то время как у Shell - около 1 тыс. человек.

Котировки акций Equinor растут на 0,3% в ходе торгов в четверг, в то время как бумаги Shell подешевели на 0,8%.

Equinor Shell Великобритания
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