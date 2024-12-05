ONGC ожидает роста спроса на нефть в Индии на 1 млн б/с в 2025 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Спрос на нефть в Индии в следующем году может вырасти на 1 млн б/с - с текущих 5,5 млн б/с до 6,5 млн б/с, сообщил CEO корпорации ONGC Арун Кумар Сингх на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме.

По его словам, потребности страны стремительно повышаются с развитием нефтеперерабатывающих мощностей. "Наш "аппетит" - потребность в нефти и газе - продолжат расти. Внутреннее потребление нефти сейчас составляет около 5,5 млн б/с. (...) Мы полагаем, что в следующем году наши мощности по переработке потребуют 6,5 млн б/с", - сказал Сингх.

Он подчеркнул, что даже по самым консервативным прогнозам спрос на нефть со стороны Индии в ближайшей перспективе превысит 7 млн б/с.

Ранее министр нефти и природного газа Шри Хардип Сингх Пури сообщил журналистам, что страна сформировала план увеличения нефтеперерабатывающих мощностей с 250 млн тонн до 300 млн тонн. Кроме того, обсуждается дальнейшее наращивание до 400-450 млн тонн с учетом развития нефтехимии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает Индию главным драйвером мирового спроса на нефть в текущем году. По его оценке, по итогам текущего года страна внесет наибольший вклад в прирост мирового потребления нефти - около 200 тыс. б/с (чуть больше, чем в Китае) и доведет свой внутренний спрос до 5,6 млн б/с.