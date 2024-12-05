Экспортированный из РФ газ продолжает оплачиваться через ГПБ, но теперь в рублях

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Новый порядок оплаты экспорта российского трубопроводного газа, введенный после наложения на Газпромбанк американских санкций, отличается тем, что теперь покупатели будут платить за него сразу в рублях, разъяснил банк.

В четверг были подписаны и опубликованы изменения в указ президента РФ от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В прежней схеме иностранцы платили за газ в валюте, а ГПБ при получении конвертировал ее в рубли, после чего обязательство по оплате перед поставщиком - "Газпромом" - считалось исполненным. Теперь иностранцы будут платить рублями, пояснили в банке.

"Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - говорится в комментарии финорганизации.

В банке заявили, что "Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком в соответствии с изменениями в Указ Президента о расчетах за газ в рублях".