"Казтрансойл" увеличил в январе-ноябре транзит российской нефти в Узбекистан в 1,74 раза

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" в январе-ноябре транспортировало 225 тысяч тонн российской нефти через территорию Казахстана в Узбекистан, сообщила пресс-служба компании.

За такой же период 2023 года по этому маршруту было направлено 129 тысяч тонн нефти российского происхождения. Таким образом, рост транзита составил 74%.

В декабре 2024 года планируемый объем транзита нефти по данному маршруту составляет 4 тысячи тонн.

В январе сообщалось, что "КазТрансОйл" планировал увеличить более чем в 3 раза транзит российской нефти в Узбекистан в 2024 году - до 500 тысяч тонн. По данным директора департамента транспортировки компании Абая Бейсембаева, узбекская Sanoat Energetika Guruhi подала заявку в "КазТрансОйл" на 2024 год на транзит 500 тысяч тонн российской нефти с возможностью увеличения до 1 млн тонн.

АО "КазТрансОйл" - оператор по магистральных нефтепроводов в Казахстане. Входит в группу "КазМунайГаз". Владеет сетью нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.