"КазТрансОйл" увеличил план по транзиту нефти РФ в Узбекистан на 2024 год

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - АО "КазТрансОйл" планирует осуществить транзит 550 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан в 2024 году, на январь запланирована перекачка 25 тысяч тонн, сообщила пресс-служба компании.

"В 2024 году объем транзита российской нефти через территорию Республики Казахстан в Республику Узбекистан увеличится с запланированных 500 тыс. тонн до 550 тыс. тонн (на 10% - ИФ)", - говорится в сообщении.

Перекачка российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов "КазТрансОйла" начата в 2017 году. Объем транзита в 2017 году составил 67,9 тыс. тонн, в 2018 году - 35,8 тыс. тонн. В 2019-2022 годах транзит российской нефти через Казахстан в Узбекистан не осуществлялся. В 2023 году АО "КазТрансОйл" транспортировало в Узбекистан 154,3 тыс. тонн российской нефти.

Ранее сообщалось, что "КазТрансОйл" планировал увеличить более чем в три раза транзит российской нефти в Узбекистан в 2024 году - до 500 тыс. тонн. По данным директора департамента транспортировки компании Абая Бейсембаева, узбекская Sanoat Energetika Guruhi подала заявку в "КазТрансОйл" на 2024 год на транзит 500 тыс. тонн российской нефти с возможностью увеличения до 1 млн тонн.

АО "КазТрансОйл" входит в группу "КазМунайГаз". Владеет сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тыс. км.