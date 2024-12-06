Chevron сократила инвестпрограмму впервые после пандемии

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Американский нефтяной гигант Chevron Corp. сократил размер инвестиционной программы впервые с 2021 года, когда отрасль реагировала на обвал цен на нефть в результате пандемии коронавируса, пишет Financial Times.

Капитальные затраты компании в 2025 году планируются на уровне $14,5-15,5 млрд по сравнению с $15,5-16,5 млрд в этом году.

"Мы продолжаем инвестировать в высокодоходные, низкоуглеродные проекты, которые позволят компании наращивать свободный денежный поток", - заявил главный исполнительный директор Chevron Майк Вирт.

Компания также сообщила, что в четвертом квартале 2024 года зафиксирует расходы и списания в размере до $1,5 млрд.