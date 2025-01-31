Chevron в IV квартале увеличила чистую прибыль на 43%

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в четвертом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 43%, однако скорректированный показатель не оправдал ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль компании составила $3,239 млрд, или $1,84 в расчете на акцию, по сравнению с $2,259 млрд, или $1,22 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $2,06 с $3,45 на бумагу.

Выручка повысилась на 11% - до $52,226 млрд против $47,180 млрд годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали скорректированную прибыль на уровне $2,11 на бумагу, по данным LSEG.

Chevron в отчетном квартале зафиксировала убыток в сегменте downstream (переработка и транспортировка) впервые за четыре года. Он составил $248 млн по сравнению с прибылью в $1,147 млрд в октябре-декабре 2023 года.

Прибыль в сегменте upstream (добыча и разведка) взлетела в 2,7 раза и достигла $4,304 млрд.

Добыча в четвертом квартале составила 3,35 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки против 3,39 млн бнэ/с годом ранее.

Совет директоров Chevron одобрил повышение дивидендов на 4,9% - до $1,71 на акцию. Выплаты пройдут 10 марта, закрытие реестра акционеров назначено на 14 февраля.

В 2024 году компания вернула акционерам рекордные $27 млрд, в том числе $15,2 млрд за счет выкупа своих акций и $11,8 млрд в виде дивидендных выплат.