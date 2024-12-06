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Рынок акций РФ в пятницу вырос в рамках коррекции

Неделю индексы завершили смешанно из-за укрепления рубля

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу подрос в рамках коррекции после снижения в середине недели, в то время как внешние рынки подавали смешанные сигналы, подешевела нефть (фьючерс на Brent опустился к $71 за баррель); индекс МосБиржи поднялся в район 2540 пунктов, а индекс РТС превысил 800 пунктов (уровень 2-недельной давности) на укреплении рубля. Лидировали в росте "префы" "Транснефти" (+4,3%), акции ПАО "Группа Позитив" (+3,6%) и "АЛРОСА" (+3,4%).

По итогам торгов в пятницу индекс МосБиржи составил 2536,23 пункта (+1%), индекс РТС - 803,62 пункта (+5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 декабря, составил 99,4215 руб. (-3,9622 рубля).

По итогам первой декабрьской недели индекс МосБиржи снизился на 1,6%, индекс РТС взлетел на 6,6%, курс доллара от ЦБ РФ упал на 8,32 рубля.

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