Бюджет РФ за 11 месяцев исполнен с дефицитом 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-ноябре, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 389 млрд рублей, или 0,2% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

По итогам года Минфин по-прежнему ожидает дефицит в размере 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Таким образом, в декабре дефицит может быть в размере 2,9 трлн рублей.

За десять месяцев, по предварительной оценке министерства, был дефицит в размере 220 млрд рублей. Позже Казначейство опубликовало свои данные - профицит в 124,2 млрд рублей.

Минфин ранее повысил оценку профицита бюджета за 9 месяцев в 3,4 раза, до 578,5 млрд руб. со 169 млрд рублей, из-за пересчета расходов.

Доходы федерального бюджета в январе-ноябре составили 32 трлн 650 млрд рублей, что на 25,8% выше, чем за тот же период прошлого года.

Расходы выросли на 23,7%, до 33 трлн 39 млрд рублей.

Ненефтегазовые доходы выросли на 25,8% до 22 трлн 309 млрд рублей. Поступления оборотных налогов, включая НДС (11,967 трлн рублей), по итогам 11 месяцев выросли на 16,6% и превысили плановый уровень, говорится в сообщении Минфина.

Нефтегазовые доходы увеличились на 25,7% до 10,341 трлн рублей. Такая динамика обусловлена преимущественно ростом цен на российскую нефть. Базовые нефтегазовые доходы были на уровне 9,1 трлн рублей.

Правительство получило право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент. В результате дефицит по итогам года стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. Изначально законом о бюджете на текущий год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей.