"Газпром" снял ограничения с 468 "запертых" газораспределительных станций

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром" с 2020 года ликвидировал ограничения на подключение новых абонентов в отношении 468 так называемых "запертых" газораспределительных станций, сообщает отраслевой журнал "Газовая промышленность".

В марте 2020 года в Совете Федерации на парламентских слушаниях тогдашний министр энергетики Александр Новак сообщил, что из 4045 ГРС в стране на тот момент (сопоставимая цифра) 447 загружены на полую мощность и не могли присоединять новых потребителей. "Это безобразие, коллеги! 400 запертых ГРС - это очень сдерживает процесс развития. Надо расшить это узкое место. Почему вы так медленно?" - возмутилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

С тех пор менеджмент "Газпрома" дважды в год докладывает совету директоров "О ходе проводимых работ по расширению мощностей магистральной инфраструктуры, включая реконструкцию "запертых" газораспределительных станций". Информацию по сути вопроса компания не публиковала, так как информирование производится в заочной форме.

"Газовая промышленность" ссылается на начальника управления ПАО "Газпром" Руслана Дистанова: "Немаловажным направлением обеспечения развития газотранспортных мощностей является проводимая "Газпромом" работа в отношении "запертых" ГРС. От решения данного вопроса в значительной степени зависит возможность реализации проектов по развитию газификации и догазификации регионов. Всего в период с 2020 года по II квартал 2024 года включительно ПАО "Газпром" выполнены работы по снятию ограничений с 468 ГРС".

Выступая в октябре в Иркутске на 16-й Международной конференции "Газораспределительные станции и системы газоснабжения" Дистанов отметил, что особое внимание уделяется вопросам развития газотранспортной инфраструктуры в рамках исполнения утвержденных планов-графиков синхронизации выполнения программ газификации регионов России.

"Для этого "Газпромом" запланированы работы по развитию мощностей 420 ГРС, синхронизация которых со строительством новых объектов газораспределения позволит обеспечить достижение к 2030 году 100-процентного уровня технически возможной сетевой газификации субъектов Российской Федерации", - сообщает журнал.

Газораспределительные станции (ГРС) служат для передачи газа из магистрального газопровода в системы местного газоснабжения, питающие населенные пункты и промышленные предприятия. Прямая передача газа в этом случае невозможна - в первую очередь из-за высокого давления в магистрали. Поэтому в технологических блоках ГРС осуществляется понижение давления газа до безопасного уровня (редуцирование), а также его дополнительная очистка при необходимости, подогрев и одоризация - придание специфического запаха, помогающего обнаруживать утечки.