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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:26

Китай планирует смягчение ДКП и увеличение расходов в 2025 году

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - КНР планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

Заседание прошло под председательством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, который заявил, что основные цели и задачи экономического и социального развития страны в 2024 году будут успешно выполнены, сообщает агентство "Синьхуа".

"Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

В нем отмечается также, что необходимо "обогатить и улучшить инструментарий" ДКП.

Кроме того, руководство страны пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng вырос на 2,8% по итогам торгов в понедельник.

Китай КПК Си Цзиньпин
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