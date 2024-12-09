Правительство увеличило квоту поставок газа с "Сахалина-2" на Дальний Восток

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ увеличило квоту поставок газа с проекта "Сахалин-2" (оператор – дочерняя компания "Газпрома" "Сахалинская энергия") в 2024 году на 140 млн кубометров, далее – на 200 млн кубометров. Об этом говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

До внесения поправок в распоряжение квота составляла 1 млрд кубометров в 2024-2030 годах. Теперь же она возросла – в 2024 году на 14% до 1,14 млрд кубометров, с 2025 года – на 20% до 1,2 млрд кубометров.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном на юге острова введен в эксплуатацию в 2009 году, в 2010 году вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20% до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2023 года оператор проекта ООО "Сахалинская энергия" произвел более 10 млн т СПГ.