Доля Индии в российском экспорте вооружений за полгода увеличилась на 15%

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Доля Индии в российском оружейном экспорте выросла на 15%, сообщил начальник управления президента РФ по государственной политике в сфере ОПК Виктор Евтухов.

"Доля Индии в российском экспорте вооружений и техники только за последние полгода увеличилась на 15%", - сказал Евтухов, которого в понедельник цитирует сайт "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) в связи с передачей ВМС Индии фрегата проекта 11356 "Тушил" (Tushil).

"В целом, Россия стабильно остается главным партнером Индии в оборонной отрасли. И не только потому, что есть большой, еще советский задел, но и благодаря современной совместной работе. Наши страны объединяют более двухсот совместных оборонных проектов", - заявил Евтухов.