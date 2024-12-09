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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:17

Air India увеличила заказ самолетов Airbus на 100 воздушных судов

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Индийская авиакомпания Air India Ltd. заказала у европейского авиастроительного концерна Airbus SE еще 100 самолетов, пишет The Times of India.

В том числе авиакомпания дозаказала 10 широкофюзеляжных лайнеров A350 и 90 узкофюзеляжных самолетов семейства A320, включая A321neo.

В 2023 году Air India разместила заказы на рекордные 470 самолетов, из них 344 - у Airbus, остальные - у Boeing Co.

"Дополнительные самолеты обеспечат Air India новые возможности для роста и превращения в компанию мирового класса, соединяющую Индию со всеми уголками мира", - отметил председатель правления Tata Sons и Tata Sons Натараджан Чандрасекаран.

В 2021 году Tata Sons Pvt. выкупила долю правительства Индии в Air India. С тех пор Tata инвестировала в авиаперевозчика примерно $2 млрд.

Air India Airbus Индия Tata Sons Натараджан Чандрасекаран
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