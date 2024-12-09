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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Мосбиржа увеличила максимальный срок сделок репо с флоатерами

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - "Московская биржа" предоставила участникам рынка и их клиентам возможность заключения сделок репо с центральным контрагентом с облигациями с плавающими ставками со сроком исполнения до одного года, говорится в сообщении торговой площадки.

Ранее максимальный срок сделок репо с флоатерами составлял одну неделю.

"Увеличение сроков сделок репо с флоатерами расширяет возможности участников финансового рынка по управлению ликвидностью на горизонте до одного года и будет способствовать дальнейшему росту ликвидности денежного рынка Московской биржи", - отмечается в сообщении.

Сейчас участники торгов денежного рынка и их клиенты могут заключать сделки репо со 162 облигациями с плавающей ставкой 67 эмитентов.

Среднедневной объем операций репо со сроками исполнения от одного месяца по итогам за 11 месяцев 2024 года составил 36,4 млрд рублей, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя за весь 2023 год.

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