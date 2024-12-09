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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Частные инвесторы в ноябре сократили продажи российских акций в четыре раза

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Розничные инвесторы в ноябре остались нетто-продавцами акций на российском рынке, но объем их продаж существенно сократился - до 6,8 млрд рублей с 27,3 млрд рублей в октябре, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

Основные индексы российских акций в первой половине ноября демонстрировали преимущественно положительную динамику. Однако во второй половине месяца на фоне пересмотра рынком ожиданий относительно траектории денежно-кредитной политики, роста привлекательности облигаций и депозитов, а также эскалации геополитической напряженности акции перешли к снижению, отмечает ЦБ. По итогам месяца индекс МосБиржи вырос на 0,7% (в октябре снизился на 10,4%).

Среднедневной объем торгов акциями в ноябре превысил максимум с начала года, увеличившись за месяц на 31,8%, до 129,9 млрд рублей (в октябре - 98,5 млрд рублей). Доля физлиц в среднем за месяц выросла до 76,2% с 73,9% в октябре.

Помимо розничных инвесторов, акции в ноябре продавали нерезиденты из дружественных стран - на 4,7 млрд рублей (в октябре продали на 9,5 млрд рублей).

Основными нетто-покупателями в ноябре стали банки, не относящиеся к СЗКО, и НФО за счет собственных средств. Каждая из этих категорий участников купила акции на 5,4 млрд рублей (в октябре приобрели акции на 5,9 млрд рублей и 42,9 млрд рублей соответственно).

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