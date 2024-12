Fraport завершил продажу 25% в "Пулково" ближневосточной Orbit Aviation

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Германский холдинг Fraport AG завершил сделку по продаже своей 25%-й доли в ООО "Холдинг ВВСС" - материнской компании оператора аэропорта "Пулково" - в пользу ближневосточного инвестора Orbit Aviation (Оман), говорится в выписке из ЕГРЮЛ.

О скором завершении сделки по продаже своей доли в ООО "Холдинг ВВСС" Fraport заявил в начале декабря.

О готовящейся продаже 25% Fraport в ООО "Холдинг ВВСС" в пользу малоизвестной Orbit Aviation LLC стало известно в конце октября: тогда вышло распоряжение президента Владимира Путина, которое разрешает такую сделку. Подробной информации о покупателе доли в распоряжении не приводилось. В открытых источниках есть данные об Orbit Aviation, базирующейся в Шардже (ОАЭ): по описанию, эта компания занимается лизингом воздушных судов и организацией чартерных перевозок.

ООО "Холдинг ВВСС" было зарегистрировано в декабре 2023 года, в том же месяце обществу были переданы 100% долей ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС) - оператора "Пулково". До этого ВВСС принадлежала кипрской Thalita Trading. По состоянию на 2010 год, когда между ВВСС, Петербургом и принадлежащим ему АО "Аэропорт "Пулково" было подписано соглашение о развитии аэропорта в рамках ГЧП, крупнейшими участниками Thalita Trading были структуры ВТБ (50%) и Fraport (35,5%). В дальнейшем структура владения кипрской компании несколько раз менялась. В частности, Fraport в 2016 году продал часть своей доли катарскому суверенному фонду QIA, а в 2017 году в компанию вошел консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala и Baring Vostok. На конец 2021 года доля ВТБ в Thalita Trading оценивалась в 25,01%, у Fraport и РФПИ с соинвесторами было по 25%, у QIA - 24,99%.

После начала военной операции России на Украине Fraport сообщил о намерении выйти из капитала ВВСС. Позднее гендиректор Fraport Штефан Шульте заявил, что из-за контрактных ограничений продажа пакета будет возможна только после 2025 года. Стоимость доли Fraport в ВВСС тогда оценивалась в 111 млн евро.

Параметры выхода будут определены до конца 2023 года, уточнял глава ВТБ Андрей Костин. В дальнейшем, по его словам, эта доля может быть продана - ею интересовались российские и иностранные инвесторы. "Мы уже год обсуждаем эту тему. Там были разные покупатели, были даже иностранные покупатели, но потом они немножко труханули, поэтому посмотрим (...) Все, кто имеет аэропорты в России, интересуются "Пулково"", - отмечал Костин.

В декабре 2023 года вышел президентский указ о передаче 100% долей в ВВСС в пользу нового ООО "Холдинг ВВСС". В документе пояснялось, что это ООО создается правительством, при этом его учредителями станут бенефициары ВВСС, которые до сих пор владели им через Thalita Trading. В указе доли российских и иностранных участников создаваемого "Холдинга ВВСС" были прописаны следующим образом: 25% - у Fraport AG; 16,79% и 8,22% - у ООО "Бизнес-Финанс" и ООО "ВТБ Инфраструктурный Холдинг"; 2,33% - у ООО "Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии-7"; 24,99% - у F3 Holding LLC (Катар); 7,99% - у Thirty Seventh Investment Company LLC (ОАЭ); 7,48% - у Nomeliar Ltd (Кипр); 3,5% - у Ayar International Investments Company (Саудовская Аравия); 1,26% - у Bahrain Mumtalakat Holding Company (Бахрейн); 1,05% - у Felmen Ventures Limited (Виргинские острова); 1,04% - у Zamoralo Holdings Ltd (Кипр); 0,17% - у Co-Investment Partnership 1, L.P. и 0,16% - у Co-Investment Partnership V, L.P. (Каймановы острова); 0,02% у Mevelida Ltd (Кипр). В целом доли основных владельцев новой структуры соответствуют ранее известным долям крупнейших собственников Thalita.

Fraport управляет сетью аэропортов в разных частях мира, включая аэропорты Франкфурта, Антальи, Бургаса, Любляны, Лимы.

В 2023 году "Пулково" обслужил рекордные 20,4 млн пассажиров, став вторым крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом страны после московского "Шереметьево". По прогнозам ВВСС, в текущем году показатель может вырасти до 21 млн пассажиров. Базовый перевозчик - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот").