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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 06:52

Уолл-стрит начала неделю снижением

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник, инвесторы оценивали новости из Китая и Сирии, а также ждали данных об инфляции в США.

Китай планирует смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, говорится в сообщении по итогам прошедшего в понедельник заседания Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, опубликованном агентством "Синьхуа". Руководство страны также пообещало стабилизировать рынки недвижимости и акций.

"Страна должна энергично наращивать потребление, повышать эффективность инвестиций и расширять внутренний спрос по всем направлениям", - говорится в документе.

Тем временем на минувших выходных вооруженная сирийская оппозиция объявила о захвате столицы страны Дамаска и о начале формирования переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

Позднее на этой неделе состоится последнее в этом году заседание Европейского центрального банка, а также будут обнародованы данные о ноябрьской инфляции в Штатах, которые могут повлиять на решение Федеральной резервной системы. Федрезерв проведет встречу на следующей неделе.

"Сильный пятничный отчет по рынку труда заставил трейдеров задуматься о том, будут ли данные об инфляции на этой неделе выше, чем ожидалось. Но в текущий момент заставить Федрезерв отказаться от очередного снижения ставки может только очень резкое ускорение инфляции", - сказал Крис Ларкин из E*Trade from Morgan Stanley.

Акции Nvidia Corp. подешевели на 2,6% на новости о начале антимонопольной проверки в отношении компании регуляторами Китая.

Цена бумаг Arthur J. Gallagher & Co. снизилась на 2,1%. Американский страховой брокер достиг соглашения о приобретении конкурента AssuredPartners в рамках сделки объемом $13,45 млрд. Для финансирования сделки Gallagher планирует допразмещение акций на сумму $8,5 млрд.

Капитализация Super Micro Computer выросла на 2,9% на новости, что компания получила от регуляторов отсрочку для приведения своих отчетностей в соответствие с требованиями листинга на бирже Nasdaq.

Бумаги Interpublic Group of Cos. подскочили в цене более чем на 10%. Американский медиахолдинг Omnicom Group достиг соглашения о покупке своего конкурента, в результате чего будет создан мировой лидер на рекламном рынке. Сделка будет оплачена акциями Omnicom, объем сделки оценивается в $13,3 млрд без учета долга. Акции Omnicom подешевели на 6,5%.

Значение Dow Jones Industrial Average опустилось на 0,54% и составило 44401,93 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 0,61% - до 6052,85 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,62% и составил 19736,69 пункта.

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