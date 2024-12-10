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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:00

"Норникель" ждет баланса на рынке палладия в 2024 году вместо дефицита

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - "Норильский никель" пересмотрел предыдущий прогноз о дефиците палладия в 2024 году до почти сбалансированного состояния, говорится в обзоре рынка металлов.

В августе "Норникель" прогнозировал дефицит палладия в размере 0,4 млн тройских унций (без учета инвестиций).

Пересмотр объясняется более высоким объемом производства в России и существенным пересмотром вниз спроса со стороны автопрома. Это связано с более низким, чем ожидалось, выпуском автомобилей и агрессивными программами оптимизации удельного содержания металлов платиновой группы в автокатализаторах в Китае, Японии и США.

Спрос на палладий, как считает компания, упадет на 6% в 2024 г, а производство - всего на 1%.

В 2025 году рынок палладия останется сбалансированным, считает "Норникель".

Рынок платины будет сбалансированным в этом году, а в 2025 году будет с небольшим дефицитом в 0,2 млн унций.

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Норникель США Китай Япония
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