Еquinor перенесла запуск платформы FPSO в Баренцевом море на начало 2025 года

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor перенесла на начало 2025 года запуск плавучей платформы для добычи, хранения и отгрузки нефти и газа (FPSO) на месторождении Johan Castberg в Баренцевом море, сообщила пресс-служба компании.

FPSO была поставлена на якорь в сентябре и подключена к подводным объектам.

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии. Работы несколько задержались из-за плохой погоды. Мы планируем запустить Johan Castberg в январе-феврале 2025 года", - заявил исполнительный вице-президент Equinor по проектам, бурению и закупкам Гейр Тунгесвик.

На данный момент пробурено 14 скважин, 12 из них уже готовы к производству, что достаточно для вывода месторождения на плато добычи (220 тысяч баррелей в сутки).

Equinor разрабатывает этот проект в партнерстве с Var Energi (30%) и Petoro (20%).

Месторождение Johan Castberg, которое включает открытые в 2011-2014 годах объекты Skrugard, Havis и Drivis, находится в 100 км к северу от месторождения Snohvit в Баренцевом море. Глубина воды составляет 360-390 метров, Skrugard и Havis расположены в 7 км друг от друга.

Извлекаемые запасы Johan Castberg оцениваются в 450-650 млн баррелей нефтяного эквивалента. Месторождение рассчитано на работу в течение 30 лет, на пике добыча должна составить 220 тыс. баррелей в сутки. Equinor рассчитывает, что разработка Johan Castberg предоставит новые возможности для открытия других месторождений в этой территории.

FPSO длиной 313 метров, шириной 55 метров и высотой 120 метров имеет емкость хранения в 1,1 млн баррелей нефти. В 2022 году платформу доставили в Норвегию из Сингапура для монтажа и ввода в эксплуатацию, но пандемия COVID-19 повлияла на сроки реализации проекта.