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Equinor обнаружила нефтегазовые залежи в Северном море

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Норвежская Equinor сообщила, что обнаружила в Северном море нефтегазовые залежи с оценочными извлекаемыми запасами в диапазоне от 2 до 12 млн баррелей нефтяного эквивалента.

Нефтегазовый участок, получивший предварительное название Ringand, расположен в 17 км к западу от месторождения Troll. Компания пока не планирует его коммерческой разработки, но отмечает, что это уже второе подобное открытие в районе, исследование которого будет продолжено.

"Если будут сделаны новые открытия, то, возможно, будет уместно объединить их, чтобы обеспечить эффективное использование ресурсов и максимальную экономию", - сказал старший вице-президент Equinor по разведке и добыче в западной части норвежского континентального шельфа Гейр Сёртвейт.

Equinor владеет 60%-ной долей лицензии на добычу в исследуемом районе. Остальная часть в равных долях принадлежит норвежским нефтегазовым компаниям DNO и Petoro.

Equinor Troll Северное море Гейр Сертвейт Petoro Норвегия
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