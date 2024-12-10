Рынок акций РФ упал к 2520 пунктам по индексу МосБиржи, растеряв рост предыдущих двух дней

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник снизился в рамках фиксации прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и стабилизации нефти (фьючерс на Brent вечером отскочил к $72,5 за баррель после дневного снижения); фактором давления на покупателей остаются ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ в декабре. Индекс МосБиржи опустился в район 2520 пунктов, растеряв рост предыдущих двух дней, лидерами снижения выступили бумаги МКПАО "ВК" (-5,1%) и "Эн+ груп" (-4,6%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2522,75 пункта (-2%), индекс РТС - 794,46 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 декабря, составил 100,0324 руб. (+65,65 копейки).