Сбер в ноябре зафиксировал небольшой рост просроченной задолженности у компаний

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре зафиксировал небольшой рост просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле, банк в условиях высоких ставок фокусируется на клиентах с низким риском дефолта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Наблюдаем небольшой рост доли просроченной задолженности по данным РСБУ в корпоративном портфеле, в розничном портфеле - без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Сбербанка в ноябре по РСБУ выросла с 2,1% до 2,2%.

Темпы роста корпоративного кредитного портфеля банка в ноябре замедлились до 2,4% (до 1% без учета валютной переоценки) после роста на 3,2% в октябре, розничного - до 0,5% с 0,8% месяцем ранее.

"Темпы кредитования при текущем уровне ставок замедляются. Банк фокусируется на клиентах с наилучшей платёжеспособностью и низким риском дефолта - тех, кто подтвердил свою способность справиться с текущим платежом, который существенно вырос вследствие роста ключевой ставки. В корпоративном кредитовании мы оцениваем заемщиков по достаточности источников погашения основного долга, процентных платежей и другим критериям соответствия требованиям банка к финансовой устойчивости", - отметила кредитная организация.