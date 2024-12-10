Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 21:57

Сбер в ноябре зафиксировал небольшой рост просроченной задолженности у компаний

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк в ноябре зафиксировал небольшой рост просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле, банк в условиях высоких ставок фокусируется на клиентах с низким риском дефолта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Наблюдаем небольшой рост доли просроченной задолженности по данным РСБУ в корпоративном портфеле, в розничном портфеле - без изменений", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Сбербанка в ноябре по РСБУ выросла с 2,1% до 2,2%.

Темпы роста корпоративного кредитного портфеля банка в ноябре замедлились до 2,4% (до 1% без учета валютной переоценки) после роста на 3,2% в октябре, розничного - до 0,5% с 0,8% месяцем ранее.

"Темпы кредитования при текущем уровне ставок замедляются. Банк фокусируется на клиентах с наилучшей платёжеспособностью и низким риском дефолта - тех, кто подтвердил свою способность справиться с текущим платежом, который существенно вырос вследствие роста ключевой ставки. В корпоративном кредитовании мы оцениваем заемщиков по достаточности источников погашения основного долга, процентных платежей и другим критериям соответствия требованиям банка к финансовой устойчивости", - отметила кредитная организация.

Сбер Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США выделят Киеву кредит на $20 млрд с погашением доходами от замороженных активов РФ

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

ЦБ допускает отток из банков 0,1 трлн руб. ликвидности из-за приостановки зеркалирования покупок валюты

Ведомства и бизнес РФ не увидели необходимости в лицензировании розничной торговли табаком

Хайсам Аль-Гайс переизбран генсеком ОПЕК еще на три года

Эксперт ждет сокращения российского рынка автобусов в 2025 году на 25-40%

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

Власти Молдавии решили создать фондовую биржу при участии Румынии

РФ за 11 месяцев экспортировала рекордные 4 тыс. тонн меда

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии77 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5535 материалов
Бюджет РФБюджет РФ35 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов172 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });