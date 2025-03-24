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Сбербанк не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков

При необходимости банк готов реструктурировать задолженность

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк пока не видит рисков банкротства крупнейших заемщиков, при необходимости готов реструктурировать задолженность, сообщил "Интерфаксу" первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

"У крупнейших заемщиков Сбера уровень дефолтов очень низкий, что объясняется масштабами и высокой диверсификацией их бизнеса. Рисков банкротств в этом сегменте мы пока не видим. Иногда бывает так, что обстановка в отрасли нормальная, но клиент просто не рассчитал долговую нагрузку. Тогда мы немедленно начинаем искать приемлемое для обеих сторон решение - и, как правило, быстро находим его, потому что нам важно, чтобы бизнес клиента развивался и рос", - сказал Ведяхин.

Он отметил, что банк постоянно анализирует ситуацию, чтобы вовремя понять, что у конкретного корпоративного клиента в ближайшее время могут возникнуть трудности с погашением кредита по графику. "Действуем проактивно: предлагаем реструктурировать задолженность - скорректировать график платежей, увеличить срок кредита и так далее", - отметил первый зампред.

Он добавил, что в ряде отраслей ситуация сейчас непростая, например, в угледобыче.

"Конъюнктура рынка сейчас неоптимальная, есть сложности с транспортировкой продукции, давление также оказывают дисконты на российский уголь. Лидеры отрасли диверсифицировали сбыт, и среди них мы банкротств не ожидаем. Но небольшие компании, которые отгружают уголь одной марки ограниченному числу покупателей, безусловно, находятся в зоне риска", - подчеркнул Ведяхин. Он отметил, что Сбербанк тщательно мониторит ситуацию в этом сегменте.

Александр Ведяхин Сбербанк
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