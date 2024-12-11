Источник сообщил о возвращении Гайданского на пост первого замгендиректора "Яковлева"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Аэрокомпозит" Анатолий Гайданский, в сентябре покинувший должность первого замгендиректора ПАО "Яковлев", вновь на нее назначен.

Вопрос согласования кандидатуры на этот пост был включен в повестку заседания совета директоров "Яковлева" 6 декабря, следует из раскрытия компании. Итоги заседания не публиковались.

О назначении Гайданского "на вновь введенную должность" "Интерфаксу" сообщил источник в авиаотрасли. По совместительству он займет пост директора инженерного центра "Яковлева" и продолжит работу в качестве гендиректора "Аэрокомпозита", уточнил собеседник.

"Аэрокомпозит" - дочерняя структура "Яковлева" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"). Занимается разработкой и выпуском элементов конструкций самолетов из полимерных композиционных материалов, работает в том числе над созданием крыла для МС-21.

В сентябре ОАК сообщала о кадровых перестановках в "Яковлеве", в частности об уходе из компании Гайданского. Перед ним поставлена задача по развитию серийного производства крыла для МС-21, а также поиску решений по оптимизации конструкции, сообщалось со ссылкой на тогдашнего гендиректора "Яковлева" Андрея Богинского. Параллельно заместителем гендиректора "Яковлева" - директором программы МС-21 был назначен Александр Долотовский, до этого занимавший пост замдиректора по разработке филиала "Яковлева" "Региональные самолеты" (в прошлом - "Гражданские самолеты Сухого", разработчик самолета Superjet 100). Директором инженерного центра "Яковлева" стал Алексей Кубасов, который ранее был начальником конструкторского бюро "Региональных самолетов".

По словам источника, теперь Долотовский назначен на должность заместителя гендиректора "Яковлева" - директора программы Superjet 100. Очередные кадровые перестановки, по его словам, связаны с изменением структуры управления ПАО "Яковлев".

В начале ноября сменился гендиректор ОАК: эту должность вместо Юрия Слюсаря занял Вадим Бадеха, который прежде возглавлял другую структуру "Ростеха" - АО "Объединенная двигателестроительная корпорация". Позднее было объявлено об уходе с поста гендиректора "Яковлева" Богинского и с должности управляющего директора "Туполева" (также входит в ОАК) - Константина Тимофеева. "Яковлевым" теперь руководит Бадеха (оставаясь гендиректором ОАК), а пост управляющего директора "Туполева" занял замгендиректора ОАК по ГОЗ и управлению программами оперативно-тактической авиации Александр Бобрышев. Решения приняты в рамках "консолидации управления гражданскими программами", поясняли в ОАК.