Aurus возглавил бывший гендиректор производителя Superjet 100 Андрей Богинский

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Производителя российских люксовых автомобилей Aurus возглавил бывший гендиректор ПАО "Яковлев" Андрей Богинский, следует из данных ЕГРЮЛ. Соответствующие изменения в реестр внесены 9 сентября.

Богинский стал руководителем головного елабужского ООО "Аурус", специализирующегося на производстве автомобилей Aurus, а также дочернего московского ООО "Аурус Моторс", занимающегося торговлей автомобилями и прочей деятельностью, связанной с автобрендом.

Богинский родился 11 августа 1974 года в Брянске. Работу в связанных с авиацией структурах начал в 2010 году, став заместителем гендиректора по экономике и финансам ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского". В мае 2012 года возглавил департамент авиационной промышленности Минпромторга. С февраля 2015 года по декабрь 2016 года работал заместителем главы министерства Дениса Мантурова. С января 2017 года по декабрь 2021 года Богинский занимал пост гендиректора холдинга "Вертолеты России". В декабре 2021 года был назначен гендиректором корпорации "Иркут" (сейчас - "Яковлев") и занял пост замглавы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гражданской авиации.

Руководящие должности в ОАК Богинский покинул в конце ноября 2024 года.

В Aurus новый руководитель сменил Андрея Панкова, который руководил проектом с конца 2022 года.

Проект Aurus начинался более 10 лет назад, он также получил известность под названием "Кортеж". Тогда правительство поручило ФГУП "НАМИ" разработать семейство автомобилей на единой модульной платформе для перевозки первых лиц государства. Для реализации и масштабирования проекта в конце 2017 года было создано ООО "Аурус", которым изначально владели НАМИ (75%) и "Соллерс" (25%), впоследствии снизившие доли в пользу арабского Tawazun.

Небольшие партии Aurus в первые годы реализации проекта собирались только на мощностях НАМИ. Серийный выпуск седанов Aurus Senat в Елабуге стартовал в мае 2021 года. Еще через год с небольшим было объявлено о начале производства внедорожников Aurus Komendant.

Точный состав собственников ООО "Аурус" сейчас не раскрывается. Согласно последним открытым данным, основными владельцами ООО "Аурус" в 2024 году были подведомственное Минпромторгу ФГУП "НАМИ" (63,5%) и арабский фонд Tawazun (36%), который входил в капитал компании в 2019 году, инвестировав 110 млн евро. В начале февраля 2025 года в ЕГРЮЛ появлялась информация о том, что совладельцем 0,5% долей "Ауруса" стал "КАМАЗ". До этого владельцем 0,5% "Ауруса" была группа "Соллерс", которая в конце апреля 2024 года продала свою долю.

"Коммерсантъ" в феврале 2024 года сообщал, что Aurus может наладить сборку люксовых автомобилей на мощностях бывшего петербургского завода Toyota, которым НАМИ владеет через ООО "Шушары-Авто". Такие планы журналистам позже подтверждал бывший на тот момент главой Минпромторга Денис Мантуров, ныне - первый вице-премьер РФ. Он говорил, что Aurus хочет наладить производство в Петербурге "совместно с индустриальными зарубежными партнёрами". "В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки. Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре", - заявлял чиновник более года назад.

Компанию "Шушары-Авто" с января 2024 года возглавляет Андрей Панков - бывший топ-менеджер Renault в России, который возглавлял Aurus с конца 2022 года и которого на должностях в компании и сменил Богинский.