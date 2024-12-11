СД "Газпрома" рассмотрит отчуждение доли "Газпром переработки" в "Газпром нефтехим Салавате"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Газпром" 20 декабря в заочной форме рассмотрит вопрос об отчуждении доли ООО "Газпром переработка" в ООО "Газпром нефтехим Салават".

Размер отчуждаемой доли, а также контрагент по сделке в анонсе эмитента не конкретизируются.

Предприятие основано в 1948 году как Комбинат №18. С 1999 года госпакет акций "Салаватнефтеоргсинтеза" (название компании до 2011 года) находился в доверительном управлении "Газпрома", а в 2008 году специализированный холдинг "Газпром переработка" стал владельцем контрольной доли комбината. С 2021 года единым исполнительным органом ООО "Газпром нефтехим Салават" является дочерняя компания "РусГазДобычи" – "РГД переработка Салават".

По итогам 2023 года активы ООО "Газпром нефтехим Салават" составили 241 млрд рублей, выручка – 265 млрд рублей, чистая прибыль – 30 млрд рублей.